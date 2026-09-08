Фото, видео: legion-media/PhotoXPress.ru; legion-media/Persona Stars/033; 5-tv.ru

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Поводом для рассуждений артиста стали сообщения об изменениях в системе отсчета мирового времени.

Певец и композитор Юрий Лоза сравнил Землю с велосипедом и заявил, что ученые ошибаются в своих выводах. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

Комментируя сообщения о возможном изменении системы отсчета мирового времени из-за колебаний скорости вращения Земли, артист рассказал, что не доверяет научным объяснениям этого явления.

«Я привержен теории плоской Земли. То есть неподвижная Земля, и вокруг нее ходит Солнце. Поэтому мне все эти изыски ученых, которые мне рассказывают о каких-то вращениях планеты, они мне до лампочки, потому что они могут говорить все, что угодно.», — сказал Лоза.

По словам музыканта, он не верит, что Земля движется вокруг Солнца с огромной скоростью.

«Я не верю в то, что наша Земля летит с огромной скоростью куда-то и вокруг Солнца крутится. Я этого не вижу. Не просто потому, что я такой подслеповатый, а просто по всем законам физическим, химическим, по всем наблюдениям, по всему Земля неподвижна», — заявил артист.

В качестве аргумента Лоза привел пример с облаками и атмосферой.

«Если наша Земля летит со скоростью 107 км/ч, то почему тучки, которые совершенно с Землей не связаны, летят с такой же скоростью и даже обгоняют, когда летят в сторону движения Земли? Как это может быть? Никак», — сказал он.

Также певец сравнил движение Земли с поездкой на велосипеде или мотоцикле, заявив, что при высокой скорости планеты атмосфера якобы должна была бы покинуть Землю.

При этом Лоза отметил, что ученые не заявляли об отказе от теории вращения планеты.

«Они просто сказали, что что-то там расходится у них в данных, но они не отрицают обращение Земли. Они говорят, что она продолжает вертеться. Я говорю, что она не вертится», — заключил музыкант.

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