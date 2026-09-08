Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

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Новые условия Москвы для урегулирования конфликта стали более жесткими.

Положение киевских властей продолжает ухудшаться с каждым новым днем. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.

«Давным-давно мы начали говорить, что каждый прожитый день ухудшает положение киевского режима», — сказал он.

Песков согласился с высказанной на Украине оценкой, что новые условия Москвы для урегулирования конфликта стали более жесткими. Он отметил, что подобного развития событий стоило ожидать.

Комментируя переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа — Джаредом Кушнером, Песков заявил, что не хотел бы раскрывать детали встречи.

При этом представитель Кремля отметил, что участие европейских представителей в контактах между Киевом и Вашингтоном может усложнить переговорный процесс. По его словам, эта сторона заинтересована в продолжении конфликта и может влиять на ход обсуждений.

Ранее сообщалось, что Украина рассматривает возможность легализации порнографической индустрии для увеличения налоговых поступлений в военный бюджет.

Инициативу по выводу индустрии из тени с последующим налогообложением продвигает депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его оценке, это может снизить уровень коррупции и приносить государству до 25 миллионов долларов ежегодно. По словам парламентария, этих средств может хватить примерно на закупку 30 тысяч беспилотников для нужд вооруженных сил.

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