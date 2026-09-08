Захарова пообещала жесткий ответ на высылку российских дипломатов из Венгрии
Фото: Zsolt Czegledi/ТАСС
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В МИД РФ заявили о подготовке ответных мер после решения Будапешта.
Россия подготовит жесткий ответ на решение Венгрии выслать десять сотрудников российского посольства в Будапеште. Об этом 8 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Ответ русофобскому лобби в Будапеште будет жестким и болезненным», — приводит ее слова ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан сообщила, что власти страны приняли решение выслать десять российских дипломатов. В Будапеште заявили, что считают их деятельность не соответствующей дипломатическому статусу.
Другие подробности о возможных ответных мерах российской стороны пока не приводятся.
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