НМГ приобрела долю в компании-собственнике билетно-пропускной системы «Лайм»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Сделка является одним из элементов стратегии холдинга по трансформации классического медиабизнеса в интегрированную экосистему информации и развлечений.

Национальная Медиа Группа (НМГ) 8 сентября объявила о закрытии сделки по вхождению в уставный капитал компании, являющейся собственником билетно-пропускной системы «Лайм».

Сделка является одним из элементов стратегии холдинга по трансформации классического медиабизнеса в интегрированную экосистему информации и развлечений.

Команда «Лайм» во главе с текущим руководством продолжит операционное управление платформой с дальнейшей интеграцией в периметр направления офлайн-развлечений Национальной Медиа Группы.

«Наша ключевая задача на ближайшие несколько лет — занять ведущее место на рынке информации и развлечений. Сегодня наш контент охватывает практически всю аудиторию страны, присутствуя как на телевидении, так и в цифровых каналах. Мы планируем масштабировать этот успех: накопленная экспертиза позволяет нам проактивно осваивать смежные рынки, где наши компетенции гарантируют устойчивые конкурентные преимущества. Данная сделка — логичное продолжение этих планов. „Лайм“ — это платформа, которая знает об аудитории индустрии досуга намного больше, чем кто-либо другой: как люди планируют свой отдых, сколько времени проводят у конкретных аттракционов, какие услуги покупают спонтанно и что заставляет их возвращаться. Синергия наших медийных охватов и экспертизы платформы „Лайм“ как инструмента взаимодействия с посетителями парков откроет новые перспективы на рынке развлечений», — заявила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

«Сделка с „Лаймом“ — важный шаг экспансии НМГ на рынке развлечений. Мы приобретаем уникальную технологическую платформу и команду с многолетним опытом в автоматизации парков аттракционов и смежных объектов. Специалисты „Лайма“ глубоко понимают механику клиентского пути „на земле“, сложные ценовые модели и способы максимизации монетизации. Это эксклюзивная компетенция, которую сложно воспроизвести с нуля. За плечами команды „Лайма“ десятки контрактов по всей России, уникальная экспертиза в ценообразовании. Рынок парков развлечений остается одним из самых перспективных и динамично развивающихся среди офлайн-форматов, и мы видим здесь большой потенциал для дальнейшего роста. В лице команды „Лайм“ мы видим единомышленников с близкими нам взглядами на развитие индустрии. Объединение медийных возможностей НМГ и технологической базы „Лайма“ приумножит экспертизу и возможности для экспансии, открыв новые перспективы для рынка. Мы открыты к партнерству с новыми объектами и заинтересованы в развитии качественных развлекательных пространств по всей стране», — отметил руководитель направления офлайн-развлечений Национальной Медиа Группы Михаил Минин.

МИЦ «Известия», один из ключевых активов Национальной Медиа Группы (НМГ), 3 сентября стал владельцем контрольной доли издательского дома (ИД) «Комсомольская правда». Это объединение позволит укрепить взаимные позиции во всех средах, обменяться лучшими журналистскими практиками и производственными стандартами, а также оптимизировать операционные процессы.

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