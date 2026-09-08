Меняет представления о прошлом: ученые раскрыли тайну древнего динозавра

В Китае нашли останки древнего динозавра на глубине 473 метров

Фото: © Getty Images/Alexi Rosenfeld/Contributor

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Останки пролежали глубоко под землей миллионы лет, прежде чем оказался в руках специалистов.

Ученые впервые обнаружили окаменелые останки динозавра в китайском районе Внутренняя Монголия. Находка была сделана случайно во время геологической разведки и помогла расширить представления о территориях, где обитали динозавры в раннем меловом периоде. Результаты исследования опубликованы в журнале Earth History and Biodiversity.

Исследователи нашли окаменелость в образце керна, который китайские геологи извлекли при поиске месторождений меди. Образец подняли с глубины около 473 метров в районе Гуайцзиху в бассейне Иньгэн-Эцзинаци.

Возраст находки оценивается примерно в 115 миллионов лет. Основную часть образца составили элементы хвостового отдела скелета: четыре хвостовых позвонка, фрагменты нервных дуг, поперечные отростки, крестцовое ребро и окостеневшие сухожилия.

По строению костей ученые определили, что останки принадлежали птицетазовому динозавру (Ornithischia) — группе, в которую входили преимущественно растительноядные виды.

Чтобы уточнить происхождение находки, специалисты сравнили форму и размеры позвонков с костями других представителей птицетазовых динозавров. Для анализа они использовали метод геометрической морфометрии, позволяющий сопоставлять анатомические особенности разных видов.

Исследование показало, что найденные останки больше всего похожи на строение скелета пситтакозавров (Psittacosaurus) — ранних рогатых динозавров, которые были широко распространены в Восточной Азии в меловом периоде.

Однако сохранившегося материала оказалось недостаточно, чтобы точно определить род или вид животного, поэтому ученые пока классифицировали его как неопределенного представителя птицетазовых динозавров.

Формация Баян-Гоби уже известна среди палеонтологов благодаря другим важным находкам. Здесь ранее обнаруживали гадрозавроидного динозавра Penelopognathus weishampeli, цератопса Psittacosaurus sibiricus и альваресзавроида Bannykus wulatensis.

Новая находка стала первой для западной части бассейна Иньгэн-Эцзинаци и позволила расширить известную область распространения динозавров, живших на этой территории около 115 миллионов лет назад.

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