Врачи забили тревогу: болезни сердца и почек могут ускорять развитие друг друга

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Новые рекомендации предлагают изменить подход к наблюдению за пациентами.

Хронические заболевания сердца и почек тесно связаны. Нарушение работы одного органа способно ускорять ухудшение состояния другого. Об этом говорится в новых рекомендациях Европейского общества кардиологов, подготовленных совместно с Европейской почечной ассоциацией и опубликованных в European Heart Journal.

Хроническая болезнь почек (ХБП) развивается, когда нарушения структуры или функций почек сохраняются более трех месяцев и влияют на здоровье человека. По оценкам специалистов, в Европе с этим заболеванием живут около 100 миллионов человек. При этом ХБП значительно повышает риск сердечно-сосудистых осложнений.

«ХБП может ускорить сердечно-сосудистые заболевания и наоборот, что приводит к сердечно-сосудистым событиям и необходимости диализа гораздо раньше», — отметил один из руководителей рабочей группы, доцент Университетского медицинского центра Гронингена Кевин Дамман.

Специалисты подчеркивают, что многие пациенты с заболеваниями сердца уже имеют нарушения функции почек, но они могут оставаться незамеченными.

Поэтому новые рекомендации предлагают чаще проводить обследования почек у людей, которые получают лечение по поводу сердечно-сосудистых заболеваний.

Врачи рекомендуют при диагностике болезней сердца проверять состояние почек с помощью анализа крови на уровень креатинина и исследования мочи на содержание альбумина. Это позволяет выявить пациентов с повышенным риском осложнений и вовремя начать лечение.

Особое внимание в рекомендациях уделено ранней терапии. По словам специалистов, современные препараты, включая ингибиторы РАС, ингибиторы SGLT2 и статины, способны одновременно снижать риск сердечно-сосудистых событий и замедлять прогрессирование хронической болезни почек.

При этом врачи отмечают, что лечение должно подбираться индивидуально. При снижении функции почек некоторые препараты могут выводиться из организма иначе, поэтому специалистам необходимо учитывать состояние пациента при назначении терапии.

Еще одним важным направлением эксперты назвали совместную работу кардиологов и нефрологов. По их мнению, комплексный подход позволяет быстрее выявлять опасные изменения и подбирать наиболее эффективную схему лечения.

Авторы рекомендаций также подготовили специальную версию документа для пациентов, чтобы помочь людям лучше понимать свое состояние и принимать более активное участие в обсуждении лечения с врачами.

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