Проникли на рассвете и исчезли: из музея Ренуара во Франции украли четыре картины

Из музея Ренуара во Франции украли четыре картины

Фото: musees.cagnes.fr

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Связано ли дело с похищением работы творца в Италии?

Неизвестные обокрали музей художника Огюста Ренуара во французской коммуне Кань-сюр-Мер и похитили как минимум четыре картины. Об этом сообщила Le Figaro со ссылкой на источники во французской полиции.

По данным издания, преступление произошло около шести утра по местному времени. Двое злоумышленников проникли в здание, разбив окно, после чего вырезали не менее четырех произведений из рам и скрылись до прибытия правоохранителей.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали действия грабителей. Названия похищенных картин и предварительная сумма ущерба пока не раскрываются.

Следователи обнаружили в саду музея две сумки, которые, предположительно, могли принадлежать преступникам. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и занимаются поиском похищенных произведений.

Кража произошла на фоне других случаев похищения работ Ренуара в Европе. В марте 2026 года из частного музея Фонда Маньяни-Рокка в итальянской провинции Парма украли картину «Рыбы», созданную художником-импрессионистом в 1917 году.

По данным итальянских СМИ, стоимость произведения оценивалась в несколько миллионов евро.

В Европе также был зафиксирован ряд крупных краж произведений искусства. В августе из музея на Сицилии похитили картины эпохи Возрождения. Злоумышленники тогда проникли в здание через служебный вход, предварительно повредив ограждение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.