Армия России взяла под контроль Долгенькое и Березники в Харьковской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Наши бойцы продолжают наступать по всей линии фронта.

Российские военнослужащие взяли под контроль два населенных пункта в Харьковской области — Долгенькое и Березники. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В министерстве уточнили, что в бои с противником за Долгенькое и Березники вели бойцы группы войск «Север».

«Продолжает сужаться внутреннее кольцо (в Харьковской области. — Прим.ред.)», — уточнили в Минобороны РФ.

Армия России продолжает наступать по всей линии фронта. В частности, в Харьковской области ВС РФ продолжают уничтожать отряды ВСУ. Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что там в окружении оказались свыше 1,5 тысячи украинских боевиков.

До этого Минобороны РФ сообщило о том, что российские военные освободили Храповщину в Сумской области, а также а также Рубежное и Новоандреевку в ДНР.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

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