Провалы в памяти после 50: когда забывчивость становится тревожным сигналом

На качество памяти после 50 лет влияет образ жизни

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Способность концентрироваться и быстро обрабатывать информацию зависит от множества факторов, которые человек может контролировать.

После 50 лет многие люди замечают, что стало сложнее быстро вспомнить нужное слово, имя знакомого или место, куда положили вещь. Такие ситуации могут вызывать тревогу, но не всегда говорят о серьезных проблемах.

На память влияют не только возрастные изменения, но и образ жизни: качество сна, уровень нагрузки, питание, стресс и физическая активность. Поддерживать ясность мышления помогают регулярные привычки и забота о здоровье. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Почему после 50 лет память может меняться?

С возрастом скорость обработки информации может постепенно снижаться. Человеку иногда требуется больше времени, чтобы вспомнить детали или переключиться между задачами.

На концентрацию и запоминание также могут влиять:

хронический стресс;

недостаток сна;

усталость;

малоподвижный образ жизни;

высокая информационная нагрузка.

Иногда проблемы с памятью связаны не с возрастом, а с тем, что мозг постоянно работает в режиме перегрузки.

Как сон влияет на память?

Полноценный сон играет важную роль в работе мозга. Во время отдыха организм восстанавливается, а мозг обрабатывает информацию, полученную за день.

При регулярном недосыпе человеку сложнее концентрироваться, запоминать новые сведения и сохранять внимание.

Для поддержки памяти важно соблюдать режим сна: стараться ложиться и вставать примерно в одно время, создавать спокойную обстановку вечером и давать организму достаточно времени для восстановления.

Почему движение важно для мозга?

Физическая активность полезна не только для мышц и сердца, но и для работы нервной системы.

Регулярные прогулки, гимнастика или другие подходящие нагрузки помогают поддерживать общий тонус организма.

Даже умеренная активность может стать полезной привычкой: например, ежедневная ходьба, занятия плаванием или упражнения дома.

Главное — регулярность и соответствие нагрузки состоянию здоровья.

Какие продукты полезны для памяти?

Для нормальной работы мозга организму нужны разные питательные вещества. В рационе полезно иметь:

рыбу как источник полезных жиров;

орехи и растительные масла;

овощи и фрукты;

цельнозерновые продукты;

продукты с достаточным количеством белка.

Особое внимание специалисты по питанию уделяют разнообразию рациона. Разные продукты обеспечивают организм витаминами и минералами, которые участвуют в обменных процессах.

Помогают ли интеллектуальные тренировки сохранить память?

Мозгу, как и мышцам, необходима регулярная нагрузка. Поддерживать умственную активность помогают:

чтение;

изучение новых навыков;

решение задач и головоломок;

освоение новых занятий;

изучение языков.

Важно, чтобы занятия были не только привычными, но и требовали усилий. Новая деятельность заставляет мозг работать активнее.

Почему важно общение?

Общение также связано с активностью мозга. Разговоры с близкими, участие в общественных мероприятиях и совместные занятия помогают поддерживать эмоциональный и интеллектуальный тонус.

После 50 лет особенно важно не ограничивать круг общения. Новые впечатления и контакты дают мозгу дополнительную нагрузку.

Как снизить влияние стресса на память?

Сильное или длительное напряжение может влиять на внимание и способность концентрироваться.

Когда человек постоянно находится в состоянии стресса, ему сложнее сосредоточиться на информации и запоминать новые данные.

Помогают простые способы восстановления:

прогулки;

дыхательные практики;

хобби;

полноценный отдых;

планирование нагрузки.

Какие привычки мешают сохранить память?

Некоторые ежедневные действия могут негативно влиять на внимание:

постоянная многозадачность;

недостаток сна;

отсутствие движения;

привычка постоянно отвлекаться на гаджеты;

отсутствие новых впечатлений.

Мозгу важно не только получать информацию, но и иметь время на ее обработку.

Какие упражнения помогают тренировать память?

Для тренировки памяти можно использовать простые упражнения:

запоминать небольшие списки слов;

пересказывать прочитанное;

учить стихи или новые факты;

вспоминать события прошедшего дня;

пробовать новые маршруты и занятия.

Главное — делать это регулярно. Небольшая ежедневная нагрузка часто эффективнее редких интенсивных занятий.

Когда ухудшение памяти требует внимания?

Иногда забывчивость связана с усталостью или стрессом, но есть ситуации, которые нельзя игнорировать. Стоит обратиться к специалисту, если человек:

часто забывает важные события;

теряется в знакомых местах;

испытывает трудности с привычными делами;

замечает резкие изменения памяти;

не справляется с обычными задачами.

Особенно важно обращать внимание на изменения, которые мешают повседневной жизни.

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