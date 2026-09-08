Системы ПВО за ночь уничтожили 384 украинских беспилотника над регионами России

Фото: © РИА Новости/Михаил Фомичев

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Атака продолжалась около 12 часов.

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 384 украинских беспилотника над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Перехвачены и уничтожены 384 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что атака продолжалась с 20:00 7 сентября до 8:00 8 сентября по московскому времени.

По данным ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Саратовская область подверглась атаке беспилотников. В результате удара в Саратове были повреждены гражданские объекты, предварительно сообщалось о пострадавших.

Губернатор региона Роман Бусаргин заявил, что на месте происшествия работают оперативные службы. Перед атакой жителей предупреждали об угрозе применения беспилотников, а службы были переведены в режим повышенной готовности.

Другие подробности о последствиях происшествия и количестве пострадавших не приводились.

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