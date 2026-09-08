С чипсами и шампанским не увидите: мисс БРИКС рассказала о подходе к питанию

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Отказ от частого употребления алкоголя и внимание к рациону стали частью повседневных привычек модели.

Мисс БРИКС Валентина Алексеева призналась, что практически не употребляет алкоголь и старается придерживаться здорового образа жизни. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru на торжественном открытии нового учебного года в госпитальной школе проекта «УчимЗнаем» Морозовской детской городской клинической больницы.

По словам модели, ей не нравится вкус алкогольных напитков, поэтому она редко позволяет себе даже небольшие послабления.

«Я не люблю, кстати, вкус алкоголя. Я могу выпить максимум бокал на праздник. Чипсы и шампанское — нет, скорее всего, вы меня не увидите», — сказала Алексеева.

При этом модель отметила, что не считает необходимым полностью отказываться от редких моментов удовольствия.

«Иногда да. Ведь я тоже живой человек, почему нет? Но редко. Я все-таки за здоровое питание», — добавила она.

Валентина Алексеева — российская модель, победительница конкурса «Мисс Россия — 2024» и первая обладательница титула «Мисс БРИКС».

Она родилась в Чебоксарах, в 16 лет получила звание «Мисс Чувашия — 2023», а позже представила Россию на конкурсе «Мисс Вселенная» в Мексике, где вошла в число 12 лучших участниц.

Помимо модельной карьеры, Алексеева получает медицинское образование. В 2024 году она поступила в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова на специальность «лечебное дело». Также модель занимается благотворительностью.

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