Подземный город за миллионы: в США показали 15-этажный бункер для богатых на случай апокалипсиса

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Бывшая ракетная шахта стала убежищем для 74 состоятельных людей.

Конец света уже можно встретить с комфортом бизнес-класса. В США показали 15-этажный подземный бункер для маленькой группы сверхбогатых избранных. Там есть бассейн, склад оружия и винный погреб на несколько тысяч бутылок. Такая подготовка к катастрофам привлекает отдельное внимание. За частными самолетами миллиардеров уже следят, пытаясь понять, не начали ли владельцы заранее покидать крупные города.

Как состоятельные американцы готовятся к худшему и может ли самый дорогой бункер оказаться бесполезным — разбирался корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

В США растет спрос на квартиры-убежища класса «люкс» — на случай ядерной войны, пандемии, зомби-апокалипсиса и прочего армагеддона. Кульминацией параноидального стремления состоятельных американцев пересидеть «последние времена» стал 15-этажный бункер в Канзасе.

«Вот пространство внутри бывшей шахты для ядерных ракет, превращенной в роскошный бункер для выживания. Он наполнен вещами, которые большинство из нас никогда не увидят, особенно если мир закончится», — сказал корреспондент Ник Пейтон Уолш.

В этом не небоскребе, а «земные-недра-скребе» все время плюс 27, как на Канарах. Сауна, бассейн с морской водой, кинотеатр, медцентр, библиотека, тренажерный зал, даже огороды для вертикального земледелия. И запасы на три года — еды и напитков для поддержания бодрости духа.

«У одного из владельцев — почти шесть тысяч бутылок вина. У нас есть бильярдный стол, несколько разных телевизионных зон, камин на гелевом топливе», — сказал владелец бункера, основатель проекта Survival Condo Ларри Холл.

По словам основателя жилого шурфа для миллиардеров Ларри Холла, бункер себя окупил. За шахту времен Холодной войны 16 лет назад он выложил 300 тысяч долларов. Теперь стоимость бомбоубежища — 20 миллионов. То есть в 66 и шесть в периоде раз дороже. Любители нумерологии увидят в таком сочетании недобрый знак. Но Ларри Холл — всего лишь инвестиции. Они, как и положено в таких финансовых пирамидах, в том числе подземных, полностью окупились за счет вкладчиков — то есть жильцов.

«У нас всего несколько жильцов, кого я бы отнес к категории миллиардеров. Остальные — просто успешные. Это профи, сделавшие себя сами. И все они — очень приземленные люди», — добавил Ларри Холл.

Приземленнее некуда. Даже цейгауз с оружием есть и собственная тюремная камера — для усмирения бунта, если кто вдруг захочет «открыть дверь» наружу или поссорится с остальными 74 «состоятельными сидельцами». Цена вопроса в элитном общежитии выживания: половина этажа — 1,5 миллиона долларов, весь этаж — 3 миллиона, два этажа — 4,5–5 миллионов. И все распродано. Поэтому инвестор-алармист уже строит второй подземный город за 60 миллионов — и это опять финансовая пирамида для богатых препперов — по-русски выживальщиков, кто активно готовится «заглянуть за конец света». Хотя многим такой люкс и не нужен.

«У меня нет никакого подземного бункера. Там, где я живу, во многих домах есть подвалы, так что это — самое подходящее место», — сказал эксперт по подготовке к чрезвычайным ситуациям Деррик Джеймс.

Подземный люкс или просто подвал — паранойя в США набирает обороты. Художник и предприниматель Кайл Макдональд даже создал «систему раннего предупреждения об апокалипсисе»: если миллиардеры дружно куда-то летят на своих самолетах — значит, вот оно, началось. Так что «концом света» для адептов армагеддона может стать банальный слет финансовых воротил на бизнес-форум или торги акциями.

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