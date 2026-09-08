Туман и сход лавины: в Кабардино-Балкарии приостановили поиск пропавших туристов

Фото, видео: MAX/Казбек Коков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Шесть альпинистов все еще остаются под толщей снега.

Поиски пропавших альпинистов после трагедии в горах Кабардино-Балкарии пришлось приостановить. Сильный туман не дал перебросить всю группировку спасателей, а повторное обрушение снежного карниза сделало операцию в разы опаснее. Сейчас на месте 12 сотрудников МЧС, еще почти 50 готовы выдвинуться туда, как только станет светло и позволит погода.

За работой групп наблюдает собственный корреспондент «Известий» на Северном Кавказе Мурад Магомедов.

В данный момент добраться до горы Мижирги, где сошла лавина, невозможно. Даже дорога до альпинистского лагеря Безенги оказалась труднопроходимой. Высоко в горах погода меняется каждые пять минут. Облака затягивают вершины. В небо поднимаются два вертолета.

Вот такой густой туман спустился в ущелье. Даже в ясную погоду из альпинистского лагеря Безенги не видно место схода лавины. Чтобы добраться туда, нужно идти четыре часа по опасным склонам гор.

Момент схода лавины снял на телефон один из туристов — Игорь Ерылкин. Видно, как она срывается со склона, и за считанные секунды накрывает все на своем пути, поднимая огромное белое облако.

«Я не знаю, с чем сравнить, я такое только в кино американском видел. Огромнейшая масса», — рассказал турист Игорь Ерылкин.

Эта лавина накрыла две группы людей, которые проходили по альпинистскому маршруту. По последним данным — 11 человек погибли, получив травмы, не совместимые с жизнью, десять человек выжили, шесть альпинистов все еще остаются под толщей снега.

Пострадавших эвакуировал с горы вертолет МЧС, после их доставили в Республиканскую клиническую больницу в Нальчике. На месте работают спасатели из КБР, Ставропольского края и КЧР. Искать людей при помощи щупов, как обычно принято на поисках при сходе лавин, невозможно.

«Это снежник, который больше напоминает лед. И ударная волна, которая впереди массой шла, она была с камнями», — объяснил временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС по КБР Мухаммад Анаев.

Безенгийское ущелье — один из самых высокогорных районов Кавказа. Здесь проходят сложнейшие альпинистские маршруты. В Безенги приезжают не новички, а опытные спортсмены — те, кому мало просто подняться на вершину.

«Такого размера катастрофические ледовые обвалы случаются довольно редко. Это даже не лавина, это ледовый обвал, обвалился ледник, который вызвал потом лавину. И вот эта смесь снега и льда вызвала эти последствия», — сказал старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников.

СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Специалисты установят обстоятельства трагедии и проверят, были ли нарушения требований безопасности, которые привели к гибели людей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.