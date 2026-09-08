В Саратовской области в результате атаки ВСУ пострадали мирные жители

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Все экстренные службы региона приведены в полную готовность.

Украинские беспилотники ударили по гражданским объектам в Саратовской области, в результате чего есть раненые. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове. Предварительно есть пострадавшие», — написал глава области.

Бусаргин подчеркнул, что на месте происшествия работают все оперативные службы.

До этого губернатор заявил об угрозе атаки летательных аппаратов противника, в связи с чем все службы приведены в полную готовность. Он также предупредил жителей о работе систем оповещения в зоне потенциальной опасности.

Российские регионы систематически подвергаются обстрелам с момента начала специальной военной операции. Для ударов боевики киевского режима используют как беспилотники, так и ракеты. При этом в качестве целей они выбирают мирные объекты — инфраструктура, многоквартирные дома и транспорт.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ликвидации системами ПВО 32 вражеских летательных аппаратов над территориями России и акваторией Черного моря.

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