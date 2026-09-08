Дорога к Доброполью открыта. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Операторы беспилотников и штурмовые отряды работают сообща.

Операторы БПЛА соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» расчищают путь штурмовым группам

к Доброполью. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Операторы БПЛА с системой сброса боеприпасов, осуществляя разведку местности перед штурмовыми подразделениями, выявили вражеские дроны, скрытые в засаде вдоль лесополосы.

Точеными сбросами с дрона оператор уничтожил обнаруженные цели, после чего штурмовики смогли продолжить движение без потерь.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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