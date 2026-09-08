Гросси поблагодарил РФ и Украину за прекращение огня для ремонта ЗАЭС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Восстановление внешнего энергоснабжения произошло после почти трехнедельного перерыва.
Внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции восстановили после почти трехнедельного перерыва. Об этом сообщила организация со ссылкой на генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в соцсети Х.
«Гросси благодарит Российскую Федерацию и Украину за сотрудничество с Агентством в достижении соглашения о прекращении огня и за возможность восстановить внешнее электроснабжение», — говорится в сообщении.
После восстановления питания станция снова получила возможность получать электроэнергию извне для охлаждения реакторов и бассейнов выдержки отработавшего ядерного топлива, а также для выполнения других критически важных функций ядерной безопасности.
ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение 20 августа. Для обеспечения собственных нужд станции пришлось задействовать резервные дизель-генераторы. Высоковольтная линия электропередачи «Ферросплавная-1» напряжением 330 кВ отключилась автоматически из-за повреждения.
5 сентября в районе станции ввели локальный режим прекращения огня для проведения ремонтных работ на линии электропередачи. Работы начались в тот же день, а внешнее питание по линии «Ферросплавная-1» было восстановлено 7 сентября.
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