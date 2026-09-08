Пять поврежденных машин: ккадры с места ДТП с участием Алексея Столярова

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Всего на месте аварии насчитали пять поврежденных автомобилей.

Спортивный блогер Алексей Столяров вместе со своей супругой, чемпионкой России и мира по бальным танцам Верой Бондаревой попал в массовую автоаварию на Рублевке. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

ДТП с участием известной супружеской пары произошло седьмом километре Рублево-Успенского шоссе в Подмосковье. Всего на месте происшествия насчитали пять поврежденных транспортных средств. Среди них была и машина Столярова. Жертв и раненых нет.

Серьезно пострадала передняя часть одного из автомобилей — в результате удара в лобовую зону у него зафиксированы повреждения капота, фар и бампера. Еще один участник аварии — автомобиль такси — после столкновения вылетел на обочину, где как раз велись дорожные работы.

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Ранее об аварии рассказала сама Бондарева. По ее словам, их транспортное средство оказалось последней в цепочке столкновения. Факт ДТП в своем Telegram-канале подтвердил и сам Столяров.



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