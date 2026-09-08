Бывший директор Газманова продолжает отстаивать свою невиновность: защита сделала ход

Фото: Алексей Потицкий/ТАСС

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Ранее суд назначил Царенко семь лет лишения свободы по совокупности с его первым приговором.

Адвокаты бывшего директора Олега Газманова Дмитрия Царенко подали жалобу на приговор по делу о мошенничестве с деньгами от концертов артиста. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении 5-tv.ru.

Суд назначил Царенко семь лет лишения свободы по совокупности с его первым приговором. Свою вину бывший директор певца не признал.

Во время рассмотрения дела Царенко заявил, что добросовестно исполнял обязанности при работе с Газмановым. В прениях сторон он сообщил, что располагает доказательствами своей непричастности к преступлению. Защита просила вынести оправдательный приговор.

Ранее в 2024 году Олег Газманов заявил о подозрениях в адрес своего директора в связи с хищением денег с концертов. После разбирательства Царенко получил четыре года колонии за 13 эпизодов мошенничества на сумму более 10 млн рублей. Позднее в отношении него возбудили еще одно уголовное дело по 17 другим эпизодам.

Адвокат Евгений Эрлихман ранее сообщал, что защита планирует обжаловать решение суда.

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