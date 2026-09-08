Исследователи приблизились к разгадке легенды о Ноевом ковчеге

Фото, видео: 5-tv.ru

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Подземные пустоты под Араратом напоминают внутренние помещения большого судна.

Ученые, которые уже больше полувека изучают на горе Арарат самые известные на планете возможные останки Ноева ковчега, заявили, что они остановились на пороге исторической сенсации. На месте, где под землей предположительно может находиться огромное судно, археологи нашли пустоты, очень напоминающие внутренние отсеки корабля.

Если это правда, то речь действительно может идти о ковчеге. Но не стоит забывать, что в Турции отлично умеют продавать древние артефакты, даже если их не существует. Из Стамбула — корреспондент «Известий» Усман Хасанов.

«Связь Стамбула с Ноевым ковчегом — вроде бы не очевидная, но все же самая прямая. По преданию, императорские врата собора Святой Софии — сейчас это мечеть Айя-София — сделаны из древесины того самого библейского судна», — сообщил корреспондент Усман Хасанов.

В результате радиолокационного сканирования юго-западного склона Арарата получены сенсационные данные. Международная группа ученых в месте, где рельеф напоминает гигантскую лодку, обнаружила подземные пустоты, расположенные словно помещения в трюме.

«Недавно мы привлекли к работе американского военного ученого, доктора Бактара. Его радар способен проникать глубоко в почву, используя несколько частот. Длина судна точно соответствует библейскому описанию. Сканирование выявило то, что это не сплошная скала», — сказал археолог Эндрю Джонс.

Так называемая «араратская аномалия» заиграла новыми смыслами, когда удалось забраться аж на 95 метров под поверхность земли. Радар показал систему коридоров, которые сходятся к крупному центральному помещению.

«Если подтвердится, что это действительно Ноев ковчег, то это станет одним из самых потрясающих открытий в археологии и мировой истории — пожалуй, даже более значимым, чем находка свитков Мертвого моря», — добавил Эндрю Джонс.

Эти самые пустоты перекрещиваются под прямым углом и расположены друг над другом в три яруса, что наводит на мысль — это именно ковчег.

«Мы уже выполнили все запланированные работы: определили GPS-координаты, провели картографирование, радиолокационное сканирование, отбор проб грунта и сухое бурение», — сказал профессор археологии, глава международной исследовательской группы Noah's Ark Scans Дженкер Атила.

«Сделай себе ковчег из дерева гофер… и устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. Введи также в ковчег из всех животных, и от всякой плоти по паре». Эти слова Писания знакомы каждому. Анализ проб грунта показал, что химический состав почвы в границах корабельного контура сильно отличается от окружающих горных пород.

«Из внутренней части „судна“ исходит на 40 процентов больше углерода, чем из внешней — это может быть сигналом, что это органическое вещество или остатки древесины. Точный результат исследований будет доступен через 2-3 месяца», — добавил Дженкер Атила.

Араратская аномалия «всплыла на поверхность» как раз благодаря потопу, только локальному. Сильные дожди в турецком приграничье размыли холм в 1948 году. Тогда же местный пастух наткнулся на удивительное то ли сооружение, то ли природный феномен.

«Есть известие, что даже русский летчик Владимир Росковицкий. Это появилось сообщение в американской прессе. Это иммигрант, который говорит о том, что он летал над территорией во время Первой мировой войны. Точно дату не указывает, то ли 16-й, то ли 17-й год. И вот он там обнаружил: действительно на горе Арарат часть огромного судна», — сказал историк, кандидат исторических наук, профессор МПГУ Герман Артамонов.

Но если это действительно тот самый ковчег, что блуждал по водам, затопившим весь мир, не превратится ли его обнаружение в продукт массовой культуры, проще говоря, в очередной Диснейленд. Турецкий археолог Дженкер Атила, возглавляющий исследовательские работы, уже заявил, что здесь создадут туристический маршрут.

«Если там действительно обретут части Ноева ковчега, это место объективно станет местом паломничеств христиан, в первую очередь православных, но я сомневаюсь, что оно будет развиваться достойно в ситуации турецкого государства, которое вряд ли поддержит в полном объеме развитие этого места согласно его значению», — сказал заведующий отделом по взаимодействию с Русской православной церковью Института стран СНГ Кирилл Фролов.

Но так ли важны соображения скептиков, когда впереди маячит археологическая сенсация века? Место нового сканирования уже утверждено. И как раз это может стать решающим шагом в раскрытии тайны библейского масштаба.

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