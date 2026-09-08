Генпрокурор Украины Кравченко подал в отставку

Фото: www.globallookpress.com/Yuliia Ovsiannikova

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Он выразил благодарность Владимиру Зеленскому и Верховной раде «за доверие» и попросил принять его увольнение.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил о решении уйти в отставку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Это политическое решение. И я принял его сознательно. Не хочу, чтобы должность генерального прокурора использовали в качестве инструмента политического противостояния. Моя позиция по обвинению остается неизменной», — говорится в публикации.

Кравченко поблагодарил коллег, которые выполняют свою работу, и отметил, что их труд не должен обесцениваться. Также он выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде за доверие, после чего попросил принять его увольнение.

Ранее журналист «Украинской правды» Михаил Ткач сообщил о пропаже Кравченко. По его данным, генпрокурор перестал выходить на связь после того, как въехал в правительственный квартал. В офисе генпрокурора опровергли сообщения о проведении обысков у самого Кравченко.

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