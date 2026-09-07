Турнир RAF в 2027 году пройдет на арене «Лужники» в Москве

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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RAF объединяет спортсменов и болельщиков по всему миру.

Главная спортивная арена Москвы «Лужники» станет площадкой для нового турнира RAF в 2027 году. Об этом заявил президент IBA и председатель Наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России Умар Кремлев.

По словам Кремлева, прошедшее мероприятие RAF состоялось несмотря на геополитическую ситуацию и объединило российских и американских спортсменов. Турнир прошел при полном зале, а участие в нем приняли известные борцы, среди которых Хамзат Чимаев, Тайрон Вудли, Абдулрашид Садулаев, Кайл Снайдер, Зак Браунагель, Шара Буллет и Бо Никал.

«RAF объединяет спортсменов и болельщиков по всему миру. Будем проводить больше таких масштабных турниров, объединять людей и популяризировать борьбу. В следующем году договорились провести такой турнир в "Лужниках". Главное, чтобы зрителям было интересно», — сказал Кремлев.

Глава IBA делился планами провести турнир, в котором лучшие бойцы Конора Макгрегора из Bare Knuckle встретятся с представителями IBA. Об этом он сообщил после пресс-конференции RAF, где подписал меморандум о сотрудничестве с профессиональной борцовской лигой Real American Freestyle.

Ранее бывший чемпион UFC Хамзат Чимаев одержал досрочную победу над американцем Тайроном Вудли на турнире Real American Freestyle в подмосковных Мытищах.

Для 32-летнего бойца эта победа стала 15-й в профессиональной карьере при одном поражении. Чимаев ранее завоевал чемпионский титул UFC в средней весовой категории, однако позднее лишился пояса.

Его соперником стал 44-летний Тайрон Вудли — бывший чемпион UFC в полусреднем весе, владевший титулом организации с 2016 по 2019 год. Ранее Чимаев также участвовал в турнире RAF, где его поединок с Диллоном Дэнисом завершился массовой потасовкой после окончания боя.

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