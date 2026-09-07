Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотников над регионами России за день

Фото: © РИА Новости/Константин Морозов

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Вражеские атаки были отражены над семью регионами России и Черным морем.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа над территориями России и акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны РФ в канале в мессенджере МАКС.

«В течение дня, в период с 08:00 мск до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Атаки были отражены над семью регионами России и Черным морем. Беспилотники сбили над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской и Орловской областями, Пермским краем и Крымом.

Вооруженные силы Украины регулярно пытаются атаковать российские территории с начала специальной военной операции, которую президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. Киев использует не только беспилотники, но и ракеты.

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