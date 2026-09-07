Писатель Исхак Машбаш умер на 97-м году жизни

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков назвал его выдающимся представителем национальной литературы и мастером художественного слова.

Писатель и общественный деятель Исхак Машбаш, Герой Труда Российской Федерации и народный писатель нескольких республик, скончался на 97-м году жизни. Об этом сообщил глава Адыгеи Марат Кумпилов в канале в мессенджере МАКС.

«Трагическая новость для нашей республики, для всей нашей большой страны. Ушел из жизни Исхак Шумафович Машбаш — Герой Труда Российской Федерации, народный писатель Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Абхазии», — написал Кумпилов.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков также выразил соболезнования, назвав Машбаша выдающимся представителем национальной литературы и мастером художественного слова.

Исхак Машбаш родился в 1930 году. Он окончил Литературный институт имени А.М. Горького, после чего работал заведующим отделом газеты «Советская Адыгея». Первый роман писателя «Оплаканных не ждут» вышел в 1966 году.

Машбаш занимался литературными переводами, среди которых были «Слово о полку Игореве», а также произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Некрасова и Александра Блока на адыгейский язык. Он также является автором гимна Республики Адыгея.

Писатель создал десятки поэтических и прозаических произведений. Среди его известных работ — романы «Жернова», «Два пленника», «Хан-Гирей» и «Из тьмы веков», посвященные судьбе горских народов в период Кавказской войны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.