«Как Деды Морозы»: Станислав Бондаренко о любви дочерей к яркому макияжу

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Девочки сами решают, как им выглядеть, однако звездный папа порой немного их направляет.

Актер Станислав Бондаренко не запрещает дочерям экспериментировать со внешностью и пользоваться косметикой. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Охота на императора», куда пришел вместе с детьми — Алексией и Микаэлой.

На красной дорожке девочки появились в длинных платьях и с ярким макияжем: алыми губами и выразительными стрелками. Необычный для их возраста образ сразу привлек внимание гостей премьеры.

«Это их видение того, как они хотят выглядеть. Конечно, они иногда делают это намного жестче, они как Деды Морозы иногда выглядят, но они еще молодые. Поэтому я, уезжая, сказал: „Девчонки, пожалуйста, только без красного. Красного не надо на лице, не делайте, я вас умоляю“. Ну, они аккуратненько», — сказал актер.

Ранее 5-tv.ru писал, что у Станислава Бондаренко недавно родилась третья дочь — Аида. Актер сообщил об этом в социальных сетях, рассказав, что малышка появилась на свет в 3:36 утра.

У артиста также есть сын Марк. Он родился в 2008 году в браке Бондаренко с актрисой Юлией Чиплиевой.

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