Стала известна причина смерти актрисы Альбины Евтушевской

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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Родственники рассказали, что Евтушевская умерла в медицинском учреждении.

Актриса Альбина Евтушевская, известная по сериалам «Интерны» и «Универ», скончалась в больнице из-за ишемической болезни сердца. Об этом сообщили в семье артистки.

Родственники рассказали, что Евтушевская умерла в медицинском учреждении. Ее кремируют 9 сентября, при этом гражданская панихида проводиться не будет.

«Альбина Евтушевская говорила, что хотела бы, чтобы ее кремировали», — сообщили члены семьи в беседе с ТАСС.

До начала актерской карьеры Евтушевская работала инженером-текстильщиком. В кино актриса пришла уже после выхода на пенсию — ее дебют состоялся в 64 года. В 2007 году Евтушевская сыграла бабушку главной героини в фильме Анны Меликян «Русалка».

Артистку случайно заметила в московском метро ассистент по актерам и предложила ей попробовать себя в кино.

После успеха картины Евтушевскую стали приглашать в другие проекты. Она сыграла в сериалах «Интерны», «Универ. Новая общага», «Глухарь», «Деффчонки», «Балабол», «Беспринципные», а также в фильмах «Палата № 6», «Два дня», «Жили-были» и «Либерея: Охотники за сокровищами».

Всего за актерскую карьеру Евтушевская приняла участие более чем в 40 кино- и телевизионных проектах.

После выхода на пенсию актриса переехала из Моршанска в Москву к дочери. Ее муж умер спустя несколько лет после свадьбы, после чего Евтушевская самостоятельно воспитывала дочь.

Последней работой актрисы стал проект «Про это самое», вышедший в 2025 году.

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