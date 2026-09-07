«Чтобы его слышали»: как Погодина хочет сохранить голос Пиманова для зрителей

Погодина: моя задача после смерти Пиманова — дать его фильму жить дальше

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Актриса взяла на себя особую ответственность за судьбу последней работы покойного супруга — фильма «Охота на императора».

Донести до зрителей последнюю работу режиссера и телеведущего Алексея Пиманова «Охота на императора» — главная задача его вдовы, народной артистки РФ Ольги Погодиной. Об этом актриса рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере картины.

«Я должна выпустить эту картину, потому что, ну, у меня просто нет другого выхода», — отметила актриса.

Погодина считает, что фильм дает возможность Пиманову продолжить говорить со зрителем даже после ухода. По ее словам, она должна сделать так, чтобы созданная режиссером история получила свою жизнь и ее продолжали смотреть и слушать.

«Просто у режиссера есть такая возможность сделать так, чтобы его слышали даже после смерти. А моя задача — сделать так, чтобы этот звук его голоса продолжали слушать очень долго. Это моя огромная задача», — сказала она.

Актриса также отметила, что ее супруг был самостоятельным человеком, однако нуждался в поддержке, как и любой другой человек.

«Охота на императора» — историческая драма о событиях осени 1812 года в Москве, занятой французскими войсками. В центре сюжета — заговоры против Наполеона, попытки уничтожить французского императора и личные истории героев, оказавшихся на фоне войны и больших исторических перемен.

Ранее 5-tv.ru писал, что последняя картина Алексея Пиманова стала итогом его многолетнего творческого пути. По словам Погодиной, над фильмом он работал на протяжении практически 60 лет.

В основе этой картины лежат особенно важные для режиссера темы — любовь, прощение и способность человека преодолеть ненависть.

Кроме того, премьера «Охоты на императора» стала первым выходом Ольги Погодиной в свет после смерти супруга. На красной дорожке актриса, едва сдерживая слезы, призналась, что боль от утраты до сих пор не стала меньше.

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