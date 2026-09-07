«Личное отношение к истории»: Филипп Киркоров откроет памятник родителям

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Отец певца скончался весной 2025 года, а мать ушла из жизни в 1994 году.

Народный артист России Филипп Киркоров проведет церемонию открытия памятника своим родителям на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили «Вести».

Открытие памятника, посвященного народному артисту России Бедросу Киркорову и Виктории Киркоровой, состоится 9 сентября на 21-м участке Троекуровского кладбища в 12:00 мск. В мероприятии примут участие друзья и коллеги певца.

Киркоров объяснил выбор даты тем, что для его отца особое значение имели события 9 сентября 1944 года, когда в Болгарию вошли советские войска.

«Особенно важно сегодня сохранять память о том, какую роль в освобождении Болгарии от нацизма сыграл советский солдат, в том числе русский солдат, прошедший тяжелый путь войны и принесший на болгарскую землю освобождение от нацистского влияния. Эта память была частью мировоззрения Бедроса, его личного отношения к истории и к подвигу людей, заплативших за Победу огромную цену», — объяснил выбор даты артист.

Бедрос Киркоров скончался весной 2025 года в возрасте 92 лет. Он стал первым иностранцем, удостоенным звания народного артиста России. Мать певца Виктория Киркорова умерла в 1994 году.

Ранее Киркоров перевез из Софии прах матери и бабушки для создания родового захоронения на Троекуровском кладбище. Их перезахоронение состоялось 29 июля. Певец лично контролировал монтаж монумента, посвященного истории семьи Киркоровых.

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