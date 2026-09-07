«Помогает детям»: на что Плющенко-младший тратит свои деньги

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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Фигурист зарабатывает с пяти лет, однако доход решил пускать не на дорогие покупки для себя.

Сын заслуженного мастера спорта России Евгения Плющенко — 13-летний Александр, известный как Гном Гномыч, зарабатывает собственные деньги с пяти лет. О том, на что фигурист тратит доходы, рассказала его мама, продюсер Яна Рудковская, в интервью YouTube-каналу Эмина Агаларова, пишет 7Дней.ru.

По ее словам, Александр получает деньги за участие в коммерческих ледовых шоу, рекламных проектах и съемках для журналов. Однако, как утверждает продюсер, сын не тратит заработанное на дорогие покупки для себя.

Она рассказала, что спортсмен вкладывает средства в футбольную команду, которую сам организовал.

«Этот мальчик сам финансирует свою футбольную команду! Все деньги, которые он зарабатывает, он тратит на дворовую уличную команду: оплачивает тренера и форму. Помогает детям из многодетных семей, таджикам… У него друзья — все простые ребята с улицы!» — поделилась Рудковская.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евгений Плющенко объяснил решение сына сменить спортивное гражданство отсутствием востребованности в российском спорте. По словам фигуриста, Александру важно получить опыт выступлений на международных турнирах, чтобы продолжить карьеру.

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