«Участились случаи мошенничества»: как аннулировать ошибочные начисления за ЖКХ

Дмитрий Бондарь: ошибочные начисления за ЖКХ можно обжаловать через жилинспекцию

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

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Требование управляющей компании оплатить квитанцию, в которой начисления явно не соответствуют фактическому потреблению, а затем проводить перерасчет, нарушает права жильцов. Как быть?

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что УК не вправе требовать оплаты заведомо ошибочной квитанции с обещанием перерасчета позже. Собственники платят только за фактически потребленные ресурсы и могут требовать проверки начислений. При сомнениях достаточно оплатить привычную сумму, а спорную часть оспорить.

Дмитрий рассказал, что в последнее время кратно возросли случаи мошенничества. Злоумышленники подделывают платежные документы за коммунальные услуги — свет, газ, воду.

«Злоумышленники копируют внешний вид квитанций управляющих компаний и рассылают их через почтовые ящики, электронную почту или мессенджеры. Чаще всего аферисты используют предлоги о якобы изменившихся тарифах, перерасчете за прошлые периоды или необходимости срочно заменить счетчики», — сообщил Бондарь.

По словам эксперта, цель таких схем заключается в том, чтобы заставить жертв обмана перевести деньги на фиктивные счета, которые никак не связаны с настоящей управляющей организацией.

Эксперт напомнил: при возврате переплаты действует закон о защите прав потребителей — УК обязана вернуть деньги или зачесть их в будущих платежах. Все обращения лучше фиксировать через официальные электронные сервисы, чтобы доказать факт жалобы.

При затягивании перерасчета можно подать жалобу в Государственную жилищную инспекцию. Систематические ошибки в квитанциях грозят УК штрафами и ответственностью руководителей. Если проблемы массовые — стоит обратиться в прокуратуру.

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