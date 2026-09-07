Захарова обвинила ЕС в использовании темы прав человека для давления на страны

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Российский дипломат раскритиковала новый доклад Брюсселя.

Европейский союз (ЕС) использует тему прав человека как инструмент вмешательства во внутренние дела независимых государств. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя доклад ЕС о правах человека и демократии в мире.

«Показательно, что в Брюсселе уже даже не скрывают использование правочеловеческой повестки для открытого вмешательства во внутренние дела проводящих независимую политику государств», — заявила Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.

По ее словам, ЕС выделяет значительные средства на поддержку организаций, СМИ и активистов в отдельных странах. Как считает дипломат, таким образом Брюссель пытается влиять на внутреннюю ситуацию и внешнюю политику этих государств.

Захарова также заявила, что содержание доклада носит выраженный политический характер. Она отметила, что документ состоит из претензий к отдельным государствам и оценок, которые, по ее мнению, зависят от отношения этих стран к ЕС.

В качестве примера она привела различия в оценках ситуации на Украине и в России.

Кроме того, Захарова отметила, что заявления Брюсселя о защите прав человека выглядят противоречиво на фоне роста русофобии и ограничения инакомыслия внутри самого Евросоюза.

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