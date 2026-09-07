«Антимигрантский коридор»: зачем финнам ограждение от России

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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На днях закончилось строительство 200-километрового забора вдоль самого длинного участка границы НАТО и РФ.

Финляндия завершила строительство забора вдоль границы с Россией. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление финской пограничной службы.

Сооружение высотой почти пять метров покрывает собой около 15% российско-финской границы, длина участка 1300 километров. Также оно оборудовано системами наблюдения и окружено патрульными дорогами.

Основная цель постройки — «защита от потоков нелегальных мигрантов».

«Без пограничного забора невозможно эффективно и достоверно контролировать целенаправленную миграцию», — подчеркнул начальник пограничной службы Финляндии вице-адмирал Маркку Хассинен.

Возведение забора началось немногим после начала специальной военной операции России на Украине. Правительство Финляндии рассматривает возможность продления ограничительных мер, включающее полное закрытие границы до конца 2028 года.

Кампания по постройке сооружения обошлась властям республики примерно в 356 миллионов евро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о тяжелом положении финской экономики из-за закрытой с России границей.

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