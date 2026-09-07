Теплый прием и дешевое шоу: как встретили Уиткоффа и Кушнера в Москве и Киеве

Фото, видео: Reuters/Ukrainian Presidential Press Service/Handout; 5-tv.ru

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Мировые СМИ подводят итоги турне спецпосланников президента США в Россию и на Украину.

Крупнейшие мировые издания подводят итоги переговорного марафона специальных посланников из США — Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. После Москвы они отправились в Киев.

Как пишет Financial Times, американцы привезли с собой обновленные версии документов по мирному урегулированию.

Reuters обращает внимание на главное: эта поездка зарубежных гостей может открыть дорогу к возобновлению диалога между сторонами конфликта.

А еще журналисты сразу заметили, насколько разной была атмосфера встреч. Если в Москве делегацию принимали тепло и обсуждения вели конструктивно — об этом, к слову, рассказали сами Уиткофф и Кушнер, то в украинской столице все попытались превратить в какое-то непонятное шоу.

Чего в итоге удалось добиться за эти 48 часов — расскажет корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Ход событий ускорился: сначала посланники Трампа проведут ему брифинг по итогам поездки в Москву и Киев. А потом не исключен телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявления из Киева, господин Кушнер делал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновления трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Уиткофф и Кушнер сейчас делают ставку не на стратегическую цель, а на тактическую: усадить Москву и Киев за одним столом. Как это было в Стамбуле и в Женеве.

«Нам не приходилось объяснять украинцам позицию России, а российской стороне — позицию Украины. Все разговаривали друг с другом по-русски и обсуждали эти вопросы, на самом деле, в очень дружелюбной манере. Все общение шло на русском языке, и, думаю, это было очень продуктивно», — сказал спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

Лицо Зеленского на словах про русский язык не показали. Но Украина делает все, чтобы сделать из трехстороннего формата пяти- или шестисторонний. В переговорах в Киеве вместе с Уиткоффом и Кушнером участвовали представители Европы. Им продолжение боевых действий на руку.

«Подъехали и европейские участники, британцы, французы с немцами. Это говорит о том, что есть желание втянуть Европу в переговорный процесс вместе с американцами. Американцев тянуть в большей степени в участие в боевых действиях», — сказал ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак.

И Зеленский вопреки здравому смыслу и ситуации на поле боя говорит о продолжении конфликта.

«Обязательства перед спонсорами и продолжение этого конфликта, конечно, не позволяют им сейчас идти на переговоры. Только серьезные изменения, которые будут в ближайшее время, в том числе и на полях сражений, и вообще в переговорах, эти, так сказать, могут их подвинуть к переговорам», — сказал политтехнолог, главный редактор Нового информационного агентства, эксперт Центра прикладных исследований и программ Олег Ведутов.

Тем более цели России не менялись.

«Эту войну завершить так, чтобы не было больше нацизма в Европе, который опять пустил сюда свои метастазы», — сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Мировая пресса обратила внимание на контраст между встречей посланников Трампа в Москве и в Киеве: на Украине из переговоров о будущем страны сделали шоу. Рок-звездами их назвали во время протокольной части встречи. На которую украинская делегация снова пришла в стиле трикотажный «тотал блэк». Видимо, Зеленский забыл, как Трамп поиздевался над его внешним видом в феврале 25-го. Пользователям соцсетей с Украины стало стыдно.

«Клоуны и мародеры», «Как братья, пришедшие выпить пивка» — писали в соцсетях.

Давид Арахамия, руководитель фракции «Слуга народа», заявился в футболке с надписью «Киевский режим», которую с гордостью показывал американцам. Выражение лица Уиткоффа бесценно. Несмотря на провокации украинских журналистов, Уиткофф и Кушнер не скрывали: в Кремле их принимали тепло, а работа была конструктивной.

«Президент Путин и его команда всегда относились к нам с уважением. Если у вас нет отношений с обеими сторонами и вы плохо общаетесь, то у вас, вероятно, шанс прийти к мирному разрешению очень мал», — сказал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Европейская пресса тоже заметила разницу.

«Трехчасовой ужин в Кремле и теплые слова для Путина», — гласит заголовок немецкой газеты Berliner Zeitung.

В Киев посланники Трампа долго не хотели ехать. Зеленский пытался задеть Уиткоффа и Кушнера: из Москвы они добирались с пересадкой в Польше, уже оттуда поездом в Киев. Гражданские самолеты в Борисполе давно не садятся.

«Президент Зеленский сказал, что мне не понравился поезд. Мне очень понравился поезд, президент Зеленский. Я прекрасно провел в нем время. Это напомнило мне о тех днях, когда я ездил на поезде навестить свою бабушку во Флориду, и это было здорово. Мы с Джаредом прекрасно провели время», — сказал Стивен Уиткофф.

Интересно: в «поезде мира» — так пафосно Киев назвал состав, который вез посланников Трампа, — подавали блюда крымско-татарской кухни. На Украине теперь скандал: эти угощения из кафе «Селям». Вот только зарегистрировано оно в нашей Ялте.

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