Фото, видео: www.globallookpress.com/The Presidential Office of Ukrain; 5-tv.ru

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Враг не может не выводить подразделения, ни доставлять боеприпасы.

Катастрофическая ситуация для ВСУ и на фронте. Более полутора тысяч боевиков прямо сейчас находятся в окружении в Харьковской области. Бойцы группировки «Север» перерезали все логистические маршруты противника. Враг не может ни выводить подразделения, ни доставлять боеприпасы. Все попытки выбраться из котла пресекаются. Тем, кто добровольно сложит оружие, гарантируют жизнь. Остальных ждет ликвидация.

О перспективах на этом и других участках фронта — корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Наши войска продолжают твердо и уверенно двигаться вперед на всех участках фронта. Группировка «Север» усиливает давление на формирования ВСУ в «Волчанском котле» в Харьковской области.

В окружении — территория почти в пятьсот квадратных километров. В ловушке оказались 1700 украинских боевиков. Состав очень разный: остатки двух механизированных бригад, четырех комендатур, выйти не успели и представители элитных подразделений, которых отправили на прорыв и подмогу.

К месту окружения и очередного тактического провала украинского командования это самое командование экстренно стягивает дополнительные расчеты БПЛА, чтобы хоть как-то выровнять обстановку на участке. За последние недели здесь ВСУ потеряли больше двух с половиной тысяч человек, и цифры будут продолжать расти. Команду «сдаться» по уже известной традиции киевского режима никто не даст. Наши же бригады продолжают движение вперед.

«Именно это дает дальнейшее развитие наступления, причем сразу двух наступлений. Наиболее серьезным является наступление под город Чугуев, это дает непосредственный оперативный простор нашим войскам далее продвигаться в сторону Харькова», — сказал военный аналитик Вадим Мингалев.

Зачистка «Волчанского котла» отбросит ВСУ от Белгорода на двадцать километров. Стремительно развивается ситуация и чуть ниже — здесь работает группировка «Запад». В котле у реки Оскол оказались 13 боеспособных батальонов врага. По предварительным оценкам, внутри больше пяти тысяч человек.

«Была проведена операция, войсковая операция, достаточно серьезная. В результате нашим войскам удалось по лесополосам пройти порядка семи километров и замкнуть кольцо, которое физически окружало украинские войска. Если мы посмотрим на карту, то от Волчанска вдоль нашей границы будет идти сплошная зона безопасности шириной порядка 20 километров, ну а по фронту там несколько десятков километров», — сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Темпы наступления растут и на других участках фронта. Так, в Запорожской области ВСУ в отчаянии пытаются «отбить» Малую Токмачку хотя бы на словах. Снимают фейковые видео — якобы находятся на территории, но наши бойцы группировки «Днепр» доказывают обратное. Село под контролем.

Основная цель в Запорожье — город Орехов. Движение к нему идет сразу с нескольких сторон.

Жарко и на Донецком фронте. Группировка «Центр» подбирается к городу Доброполье. После освобождения сел Рубежное, Андреевка и Грузское под наш контроль перешла важная трасса снабжения на участке. Тактика непрерывного давления на каждом направлении фронта приносит результат. Командование ВСУ ошибается, отступает, несет потери.

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