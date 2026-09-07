Первый дубак: предстоящая ночь в Москве станет самой холодной с начала осени

Ночь на 8 сентября может стать самой холодной в Москве с начала осени

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Впрочем, дальше жителей столицы ждут небольшие температурные качели.

Предстоящая ночь в Москве может стать самой холодной с начала календарной осени. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра РФ в комментарии ТАСС.

«Предстоящей ночью в Москве на фоне облачности с прояснениями температура воздуха составит плюс 6-8 градусов, при этом будет преимущественно без осадков», — рассказал собеседник агентства.

Для сравнения, самая низкая температура в столице с начала сентября была зафиксирована дважды — в ночь на 1 и 6 сентября. Тогда на главной городской метеостанции на ВДНХ воздух охлаждался до плюс 11,6 градуса.

Днем 8 сентября погода в столичном регионе немного изменится. Ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода. В Москве воздух прогреется до плюс 15-17 градусов, в области — до плюс 12-17.

Прошедшая ночь уже стала одной из самых прохладных в начале осени. На главной городской метеостанции Москвы на ВДНХ столбики термометров показали плюс 10,1 градуса, а минимальный показатель по региону зафиксировали в Волоколамске — там температура опустилась до плюс 7,2 градуса.

Ранее 5-tv.ru писал, что астрономическая осень в России начнется 23 сентября в 3:05 по московскому времени. В этот момент Солнце пересечет небесный экватор и перейдет в Южное полушарие, после чего ночи станут длиннее дня.

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