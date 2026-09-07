Путин поручил создать комиссию по вопросам временных ограничительных мер

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Ее возглавит министр юстиции.

Президент РФ Владимир Путин поручил образовать межведомственную комиссию по вопросам временных ограничительных мер. Указ об этом появился на интернет-портале правовой информации.

«Образовать Межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер», — говорится в документе.

Решение принято в соответствии с федеральным законом от 4 августа 2026 года № 284-ФЗ «О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от наказания».

В состав комиссии войдут представители Министерства юстиции РФ, Налоговой службы, ФСБ, а также сотрудники Генеральной прокуратуры и Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Председателем межведомственной комиссии назначен министр юстиции. Ему в течение месяца нужно представить согласованные с руководителями других органов кандидатуры, которые войдут в состав комиссии.

В конце лета 2026 года Путин подписал ряд законов. Часть из них касалась введения временных ограничений для людей, находящихся за границей и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания. Эти меры будут применяться к лицам, осужденным по решению суда, а также к тем, кто нарушает законы об иноагентах.

Ранее Путин расширил перечень оснований для выдворения из РФ мигрантов.

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