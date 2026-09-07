Спящий гигант: древний супервулкан обнаружили под восточной частью Англии

Геологи обнаружили под Англией следы извержения возрастом 250 миллионов лет

Фото: www.globallookpress.com/S Jonasson/FLPA

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Ученые обнаружили признаки масштабного извержения, произошедшего около 250 миллионов лет назад.

Под восточной частью Англии исследователи обнаружили следы древней вулканической активности, которая могла быть связана с огромным извержением около 250 млн лет назад. При этом специалисты пока не считают доказанным, что речь идет именно о супервулкане. Об этом сообщает Live Science.

Следы древней активности обнаружили при изучении пород, залегающих под поверхностью региона. Их особенности указывают на то, что в прошлом здесь происходили масштабные вулканические процессы.

Исследователи предполагают, что обнаруженная система могла существовать в период, когда территория современной Великобритании сильно отличалась от нынешней. Однако имеющихся данных недостаточно, чтобы окончательно классифицировать объект как супервулкан.

Ученым предстоит изучить состав и происхождение обнаруженных пород, чтобы точнее установить масштаб древних извержений и устройство вулканической системы.

Специалисты подчеркивают, что находка представляет интерес для изучения геологической истории региона, однако термин «супервулкан» пока остается лишь возможной интерпретацией полученных данных.

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