Советский Союз был первым? В Госдуме ответили Трампу о принадлежности Луны

Фото: SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

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Поводом для дискуссии стала опубликованная американским лидером фотография спутника Земли с короткой подписью.

Президент США Дональд Трамп заявил о принадлежности Луны Соединенным Штатам, однако в Госдуме напомнили, что первым космическим аппаратом, достигшим поверхности спутника Земли, стал советский аппарат «Луна-2». Ироничный ответ американскому лидеру озвучила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с Lenta.ru.

По словам Журовой, Трамп, вероятно, решил таким образом привлечь внимание и повеселить общественность.

«Я сначала, когда читала эту новость, думаю, а что, разве Луна не принадлежит США? Имеется в виду конгрессмен Анна Паулина Луна. Клянусь, первое мое прочтение было именно таким. Интересно, то есть они ее застолбили, как они считают? Следующий этап будет: Луна — спутник Земли, значит, Земля тоже принадлежит США? Он должен веселить как-то народ. Видимо, решил повеселить таким образом», — сказала парламентарий.

Депутат также напомнила, что первым космическим аппаратом, достигшим поверхности Луны, стала советская автоматическая станция «Луна-2». Она отметила, что СССР совершил первый контакт с поверхностью спутника Земли в 1959 году, однако никогда не заявлял о праве собственности на Луну.

«Может быть, ему не доложили, что Советский Союз был первым? Так что исторически надо оспаривать, кто тут первый коснулся Луны, если мы говорим о прикосновении к спутнику. Первое прикосновение было Советского Союза, но мы никогда о подобном не заявляли», — подчеркнула Журова.

Ранее что Дональд Трамп заявил о принадлежности Луны Соединенным Штатам. Американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social фотографию спутника Земли с подписью «Луна наша».

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