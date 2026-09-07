Бывшую королеву Дании Маргрете II госпитализировали

Фото: www.globallookpress.com/Frank Hoermann/SVEN SIMON

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У нее обнаружили тромб в области бедра.

Бывшая королева Дании Маргрете II доставлена в больницу. Врачи диагностировали у монаршей особы тромб в области бедра, а также легкое обезвоживание организма.

Сообщается, что при всех сложившихся обстоятельствах Маргрете II чувствует себя хорошо.

Напомним, что это уже третья госпитализация бывшей королевы. Весной 86-летняя Маргрете II перенесла операцию на сердце — ангиопластику. Она прошла после приступа стенокардии у Ее Величества. А позже экс-королева вновь попала в больницу из-за падения: тогда в области бедра образовалась гематома.

Маргрете II взошла на престол в 1972 году. А 14 января 2024-го, ровно через 52 года правления, она добровольно передала корону своему сыну Фредерику X. Этот шаг стал беспрецедентным в истории датской монархии — последний раз подобное происходило почти девять столетий назад.

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