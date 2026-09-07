Ресторанам McDonald's на Украине сообщил о нехватке продуктов

Фото: www.globallookpress.com/Christoph Schmidt

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Посетители некоторых заведений сети столкнулись с ограничениями по доступности меню.

В ресторанах сети McDonald's на Украине возникли перебои с поставками отдельных продуктов. Об этом 7 сентября сообщает издание «РБК-Украина».

В пресс-службе компании объяснили временную недоступность некоторых позиций задержками в поставках, которые связаны с частыми и продолжительными воздушными тревогами.

«Из-за задержек в поставках, вызванных частыми и длительными воздушными тревогами, некоторые позиции могут быть временно недоступны в отдельных ресторанах», — заявили представители компании.

Там также отметили, что совместно с логистическим партнером работают над восстановлением стабильных поставок продукции в рестораны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Киев для встречи с украинской стороной. Визит последовал после их переговоров в Москве с российским руководством. Однако киевская сторона встретила делегацию дешевым вином.

Во время поездки в украинскую столицу представители США воспользовались поездом из Польши. В составе поезда была организована презентация с надписью «поезд мира», а также предложено вино, от которого гости отказались.

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