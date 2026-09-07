Хранил тайны фараона: что нашли в древней гробнице египетского «чиновника»

Фото: Reuters/Mohamed Abd El Ghany

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Археологи обнаружили захоронение чиновника, который занимал высокую должность при правителе Древнего Египта.

В египетском некрополе Саккара археологи нашли древнюю гробницу чиновника, носившего титул «хранитель тайн царя». Захоронение датируется периодом около 4,4 тысячи лет назад. Об этом сообщает Live Science.

Гробница принадлежала человеку по имени Усерибра-Сенеб. Он служил при фараоне Пепи II, который правил в конце Древнего царства Египта.

Исследователи обнаружили в захоронении фрагменты украшенных стен, а также надписи, рассказывающие о должности и статусе владельца гробницы. Титул «хранитель тайн» указывал на то, что чиновник имел доступ к важной информации и участвовал в проведении значимых дворцовых или религиозных процедур.

По словам ученых, находка помогает лучше понять устройство египетского государства в период правления Пепи II и роль высокопоставленных чиновников при царском дворе.

Археологические работы в районе Саккары продолжаются. Специалисты изучают обнаруженные материалы, чтобы получить новые сведения о жизни и обычаях древнеегипетского общества.

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