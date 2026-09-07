Дом ветеранов и бюджет на восстановление: что Путин обсудил с врио главы Дагестана

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Российский лидер призвал усилить меры поддержки граждан.

Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Дагестана Федором Щукиным обсудил поддержку участников специальной военной операции и восстановление после наводнения в регионе.

Развитие системы помощи участникам СВО и их семьям

Одной из главных тем встречи стала поддержка участников СВО и их близких.

Российский президент отметил значительный вклад жителей Дагестана в проведение спецоперации. Он подчеркнул, что многие представители республики занимают командные должности в различных подразделениях.

Путин заявил о необходимости не только сохранять действующие меры поддержки, но и постоянно совершенствовать их.

«Система поддержки, она должна не просто поддерживаться, она должна развиваться и совершенствоваться. Прошу вас не снижать к этому своего внимания», — сказал глава государства.

Президент также поддержал инициативу по созданию в Махачкале «Дома ветеранов». Такой центр должен стать местом, где участники спецоперации и их семьи смогут получать необходимую помощь.

Врио главы Дагестана Федор Щукин сообщил, что власти региона продолжают работу по обеспечению ветеранов земельными участками. По его словам, уже было получено более трех тысяч таких участков.

Пострадавшие от наводнения должны получить помощь без задержек

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Мурад Магомедов; 5-tv.ru

Еще одной темой встречи стали последствия наводнения в Дагестане. Владимир Путин подчеркнул, что люди, оказавшиеся в сложной ситуации из-за стихийного бедствия, должны своевременно получать необходимую поддержку.

«Нужно все вовремя делать, понятно, но, если люди оказались в такой ситуации, надо им помочь», — отметил президент.

Федор Щукин рассказал, что восстановительные работы в регионе продолжаются уже несколько месяцев.

По его словам, к устранению последствий наводнения удалось привлечь не только государственные структуры, но и меценатов с инвесторами.

Общий объем привлеченных средств, как сообщил врио главы республики, составил около трех миллиардов рублей.

Щукин отметил, что результаты восстановительных работ регулярно рассматриваются на ведомственных комиссиях, а власти продолжают контролировать ситуацию.

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