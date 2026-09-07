Песков: Путин благодарен Трампу за миротворческие усилия
Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru
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По словам представителя Кремля, российский президент ценит усилия американского лидера по урегулированию конфликта.
Президент России Владимир Путин испытывает признательность к президенту США Дональду Трампу за его усилия по продвижению мирного процесса. Об этом 7 сентября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что Путин ценит стремление американского президента содействовать урегулированию конфликта.
Песков также отметил, что российская сторона продолжает взаимодействовать с американскими представителями по соответствующим вопросам.
Другие подробности заявления пресс-секретаря российского президента в приведенном материале не приводятся.
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