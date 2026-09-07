МУЗ-ТВ отметит 30-летие большим шоу на «ЦСКА Арене»

Фото: Пресс-служба МУЗ-ТВ

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Юбилейный концерт пройдет 16 октября с прямой трансляцией в эфире телеканала.

Телеканал МУЗ-ТВ отметит свое 30-летие масштабным шоу в спортивном комплексе «ЦСКА Арена». Праздничное мероприятие состоится 16 октября и будет транслироваться в прямом эфире.

В рамках концерта зрители отправятся в музыкальное путешествие по истории канала. Главной темой шоу станут 30 хитов, которые связаны с разными периодами существования МУЗ-ТВ — с 1996 по 2026 год.

Каждый из номеров будет посвящен определенному году и представит знакового исполнителя, популярную композицию, известный клип, дуэт или кавер. Организаторы обещают использовать современные сценические технологии и графические решения, которые превратят площадку в пространство для путешествия по музыкальным эпохам.

На сцену выйдут Zivert, Григорий Лепс, ANNA ASTI, «Дискотека Авария», Вадим Самойлов из «Агаты Кристи», Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, Филипп Киркоров, Лолита, Люся Чеботина, JONY, Элджей, Мари Краймбрери, BEARWOLF, IOWA, «Винтаж», елка, Валерия, Ани Лорак, NYUSHA, Настя Макаревич и группа «ЛИЦЕЙ», DJ Smash, Найк Борзов, «Танцы Минус», Катя Лель и другие артисты.

Организаторы отмечают, что за три десятилетия МУЗ-ТВ стал площадкой для музыкальных премьер, новых имен и проектов, которые определяли развитие отечественной поп-культуры.

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