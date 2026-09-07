«Дикая ржака»: как мошенники наживаются на цифровых клонах звезд

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Отличить оригинал от ИИ-фейка порой не могут сами селебрити.

Доходы российских знаменитостей уже стремительно падают. Деньги вместе с образом у них отбирают цифровые клоны. Искусственный интеллект стал мощным оружием в руках мошенников. Отличить оригинал от фейка часто не могут даже сами селебрити. Возможно ли выиграть битву против нейросетей — выяснила корреспондент «Известий» Кристина Грищенко.

Цифровые клоны множатся, заполняя все интернет-пространство. Одни, используя технологии, пародируют звезд и создают на них контент, другие используют чужую личность, чтобы заработать.

Актер Сергей Бурунов в конце августа предупреждал поклонников. В сети распространяются дипфейки с его изображением и голосом. Сгенерированный двойник якобы рекламирует кулинарные курсы.

Еще одни недобросовестные разработчики нейросетей пытались нажиться на имени актрисы Марии Ароновой. Аферисты с помощью искусственного интеллекта использовали ее образ для рекламы программы по питанию.

«И вдруг появляется моя страница с двумя, как мне объяснили, галочками. Люди от моего имени рассказывают, как надо худеть, какая должна быть диета, там реклама, там зарабатывание денег идет», — рассказала народная артистка России Мария Аронова.

Аронова обратилась в полицию, однако заблокировать фейковую страницу, где выкладывали сгенерированные ролики, будет непросто, предупредили правоохранители, поскольку речь идет о запрещенной в России платформе.

Анастасия Волочкова к своим цифровым двойникам относится с иронией и даже ушлых программистов готова простить. В эксклюзивном интервью она призналась:

«Постоянно создаются ролики, <…>, мы их даже смотрим. Про Сулеймана Керимова этот мультик. Ну это ржака до слез. Если на моем изображении, на моем имени кто-то зарабатывает деньги — Бог им судья! И честь, и хвала тому, что они делают. Слава богу, что есть на ком зарабатывать деньги и есть за счет какого имени — примы-балерины всея», — сказала балерина.

Под удар попадают и простые люди, и, что хуже всего, дети. В Петербурге школьники затравили одноклассницу за внешность и телосложение. Насмешки и оскорбления дошли до того, что подростки создали дипфейк-порно с лицом девушки и разослали это по всем чатам школы.

Ответственность за дипфейки, конечно, существует. Интеллект хоть и искусственный, но управляется живым человеком.

«Я сделаю из человека мультик. Люди, которые создают ИИ, сами станут ИИ», — сказал актер Илья Носков.

Это вряд ли. Добраться до программиста порой — как искать иглу в стоге сена. Но не дать себя обмануть при контакте с искусственно созданным собеседником все же возможно, говорят эксперты. Надо быть внимательнее к деталям.

«Посмотреть на губы: соответствуют ли губы тому, о чем говорится. Посмотреть на рот, на глаза, обратить внимание на мимику. Если с вами связался человек в прямом эфире и вы в сомнении, настоящий он или нет — попросите его почесать нос», — советует видеомаркетолог Винер Хафизов.

Винер Хафизов сам создает контент с помощью ИИ. О секретах генерации рассказывает в своем блоге — точнее, его цифровая копия. Мужчина уверен: за такими технологиями будущее. Они удешевляют видеопроизводство, и, что важно, делают его быстрее. Не нужно ни оборудования, ни актеров. Все за считанные секунды сгенерирует ИИ.

Вполне возможно, из-за искусственного интеллекта отойдут на второй план и многие другие профессии. Машины уже умеют писать, говорить и даже выглядеть как люди. Но сможет ли технология заменить человека совсем — вопрос пока открытый.

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.