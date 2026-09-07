Вьетнам рассчитывает увеличить товарооборот с Россией до пяти миллиардов долларов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Основу экспорта составляют том числе кофе, орехи и текстиль.

Объем товарооборота между Вьетнамом и Россией по итогам 2026 года может превысить пять миллиардов долларов. Об этом заявил посол республики в РФ Данг Минь Кхой в беседе с РИА Новости.

По словам дипломата, к концу июля объем двусторонней торговли достиг 3,24 миллиарда долларов. Этот показатель на 12% превышает результат за аналогичный период 2025 года.

Основу вьетнамского экспорта в Россию составляют потребительские товары. В их числе текстиль, кофе, морепродукты, овощи, орехи кешью и перец. Россия, в свою очередь, поставляет во Вьетнам преимущественно продукцию производственного назначения — уголь, удобрения, химические товары, сырье для производства пластмасс и металлы.

Кхой отметил, что экономическое взаимодействие остается одним из приоритетных направлений отношений двух стран. По его оценке, действующая правовая база создает условия для дальнейшего роста торговли и инвестиций, а также увеличения числа деловых контрактов.

В долгосрочной перспективе Москва и Ханой рассчитывают значительно нарастить объем взаимной торговли. Целевой показатель к 2030 году составляет 15 миллиардов долларов.

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