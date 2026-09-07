Жителей поврежденного в результате атаки ВСУ дома в Перми эвакуировали

Фото: Telegram/Эдуард Соснин/eduardsosnin

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранее из-за массированного удара украинских беспилотников погиб один человек.

Жителей многоэтажного дома в Перми, поврежденного в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины, успешно эвакуировали. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в мессенджере МАКС.

По его словам, для эвакуированных организовали пункт временного размещения в школе «Синтез». Жителям предоставят воду и горячее питание.

После атаки на месте была создана комиссия по чрезвычайным ситуациям. Специалисты должны оценить состояние поврежденного здания и определить дальнейшие меры.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее сообщил, что в результате массированной атаки украинских беспилотников на регион погиб один человек, еще четверо получили ранения.

По его данным, силы ПВО и мобильные огневые группы сбили над Пермским краем 27 беспилотников.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атаками на гражданские объекты в Перми. Представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.