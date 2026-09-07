Копейка рубль бережет: когда выгодно брать отпуск осенью

Экономист Балынин: в сентябре и октябре выгоднее брать отпуск, чем в ноябре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Лучше заранее не только продумать свой отдых, но и дату выхода на него.

Россиянам этой осенью выгоднее всего брать отпуск в сентябре или в октябре. Об этом Газета.ру рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

По словам эксперта, такой шаг выгоден с финансовой точки зрения. Он объяснил, что в сентябре и октябре будет 22 рабочих дня, а в ноябре — всего 20. Максимальная продолжительность отпуска обычно составляет 14 дней.

Таким образом, работник с окладом 100 тысяч рублей получит 42 тысячи рублей отпускными. Еще за 12 дней работы ему придет порядка 54 тысяч рублей. Всего выплата составит больше 95 тысяч рублей.

Если же человек возьмет отпуск в ноябре, то он будет меньше работать. Следовательно, его зарплата по итогу будет где-то 92 тысячи рублей. Исходя из этих цифр Игорь Балынин порекомендовал россиянам идти отдыхать в сентябре или октябре, а не позже.

Экономист также напомнил, что отпускные рассчитываются на основе среднего заработка сотрудника за последний год работы и выплачивается до начала отдыха.

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