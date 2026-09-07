Газета.ру: собачники тратят на продукты на четверть больше, чем кошатники

Фото: www.globallookpress.com/Anni Sommer

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Владельцы домашних животных чаще посещают супермаркеты, чем те, у кого нет питомцев.

Собачники расточительнее, чем хозяева кошек. Об этом сообщила Газета.ру со ссылкой на исследование.

Согласно данным экспертов, владельцы собак посещают супермаркеты примерно 27 раз в месяц. Причем продуктовый становится дополнительной остановкой во время прогулки с любимцем семьи.

Кошатники, в свою очередь, посещают магазины немного меньше — 23 раза в месяц. Таким образом, количество потраченных денег на четвероногого друга тоже разнится. В среднем собачники тратят на 25% больше, чем кошатники.

Еще в аналитике сказано, что владельцы домашних животных чаще заходят в магазины по сравнению с россиянами, у которых нет питомцев. Хозяева кошек и собак также чаще подвержены к импульсивным покупкам. При этом владельцы собак, в отличи от кошатников, открыто называют себя спонтанными людьми.

В опросе приняли участие 1415 россиян. Больше чем у половины — 66% респондентов — есть домашние животные: кошки — у 52%, а собаки — у 22%.

Ранее кандидат психологических наук Елена Шпагина рассказала, в чем разница между собачниками и кошатниками. По ее словам, первые — экстраверты, а вторые — интроверты. Еще собачники более напористые и прямолинейные, что часто путают с агрессией.

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