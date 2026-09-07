Не лучшая идея: физик объяснил, почему нельзя ездить на электросамокате в грозу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В непогоду не следует находиться на улице, а особенно на открытых участках.

Россиянам следует отказаться от поездки на электросамокате во время непогоды — грозы. Об этом в разговоре с корреспондентом Газета.ру сказал заведующий лабораторией терагерцевой спинтроники Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) Арсений Буряков.

По словам эксперта, хоть электросамокат и состоит из металла, который хорошо проводит ток, молнию к себе он не притягивает. Тем не менее существует другая угроза здоровью.

«Во время грозы опасно само нахождение человека на открытой местности», — подчеркнул Арсений Буряков.

Физик добавил, что именно поэтому при первых раскатах грома следует сразу слезть с электросамоката и укрыться в помещении: в доме, метро или магазине. Кроме того, Арсений Буряков напомнил, что обычно гроза сопровождается сильными порывами ветра и ливнем. Плохая видимость делает поездку на мобильном транспорте крайне небезопасной.

Если же дождь застал человека прямо во время движения, то не нужно резко тормозить и совершать маневры на мокром асфальте. В этом случае, как отметил эксперт, для начала лучше снизить скорость, а затем остановиться в безопасном месте. Сильно промокший самокат нужно оставить в помещении. Не надо сразу подключать его к зарядке, так как вода, попавшая внутрь, может привести к короткому замыканию. После сушки транспорта необходимо тщательно его осмотреть. Если есть сбои в его работе, то лучше отнести самокат на ремонт.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве с начала сезона 2026 года водители электросамокатов получили более 66 тысяч штрафов, а 105 тысяч аккаунтов были заблокированы за грубые и повторные нарушения правил.

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