«Не для себя»: Трамп объяснил многомиллиардные заработки пользой для США

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

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При этом ранее стало известно о рекордном размере государственного долга Штатов.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что его заработки связаны не с личной выгодой, а с экономическими интересами страны. Соответствующее заявление американский лидер сделал 6 сентября в соцсети Truth Social.

«Я делаю это для нашей страны, а не для себя. Я заработал сотни миллиардов долларов на акциях и многих других активах для США, а не для себя», — написал Трамп.

Американский президент также пожаловался на критику со стороны представителей «радикальной» Демократической партии. По словам Трампа, такое отношение к его деятельности является несправедливым.

К публикации глава Белого дома прикрепил изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта. На нем Трамп показан сидящим за несколькими компьютерами в кабинете Белого дома во время покупки акций.

При этом ранее стало известно о рекордном размере государственного долга США. Министерство финансов страны сообщило, что он впервые в истории превысил 40 триллионов долларов.

Из этой суммы более 32,265 триллиона долларов приходилось на долговые обязательства перед населением и организациями. Еще свыше 7,781 триллиона долларов составляли внутриправительственные заимствования.

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